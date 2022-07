Mercato Automotive - Il settore più resiliente

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il noleggio chiude il primo semestre dell'anno in pareggio. Anzi con un minimo segno più (+0,18%) per le auto, con 141.895 immatricolazioni al netto del rent to rent (i contratti a lungo raggio per scopi di autonoleggio), a fronte di una 22,62% - malgrado l'esclusione dagli incentivi del comparto - con un ottimo +27,87% nei veicoli commerciali leggeri (-10,91% ilin generale), a quota 27.674 unità. Con questi numeri frutto di una elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la quota didel lungo termine sale al 21% per le vetture, mentre per i Vcl arriva addirittura al 34% (10 punti in più rispetto al 2021). Il breve termine invece la situazione dicontinua a essere molto difficile, con un -48,8% a metà anno, con un volume di appena ...