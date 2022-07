Maneskin, polemiche post concerto: “Tra 4-5 giorni assisteremo a un’impennata di casi” (Di lunedì 11 luglio 2022) Un fiume in piena: oltre settantamila persone (qualche vip internazionale d’obbligo) sabato sera al Circo Massimo per il maxi concerto dei Maneskin. Le polemiche della vigilia non tardano ad affacciarsi nel post evento. Poche le mascherine, scarse le misura di protezione proprio nei giorni in cui il virus corre veloce e torna a preoccupare i sanitari. Maneskin, Andreoni: tra 4/5 giorni i positivi aumentane “Tra 4-5 giorni vedremo l’aumento dei casi Covid a Roma correlato al concerto dei Maneskin di sabato. Tutti i grandi eventi pubblici in questi ultime mesi hanno determinato un incremento dei contagi, inevitabilmente accadrà anche in questo caso. Abbiamo una variante che porta a una altissima ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Un fiume in piena: oltre settantamila persone (qualche vip internazionale d’obbligo) sabato sera al Circo Massimo per il maxidei. Ledella vigilia non tardano ad affacciarsi nelevento. Poche le mascherine, scarse le misura di protezione proprio neiin cui il virus corre veloce e torna a preoccupare i sanitari., Andreoni: tra 4/5i positivi aumentane “Tra 4-5vedremo l’aumento deiCovid a Roma correlato aldeidi sabato. Tutti i grandi eventi pubblici in questi ultime mesi hanno determinato un incremento dei contagi, inevitabilmente accadrà anche in questo caso. Abbiamo una variante che porta a una altissima ...

