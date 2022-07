Maneskin, il gruppo nella bufera e Gabriele Muccino e zittisce tutti (Di lunedì 11 luglio 2022) Gabriele Muccino, il noto regista di grande caratura a livello internazionale ha voluto difendere i Maneskin dalle critiche mosse da diversi utenti sui social. I Maneskin sono uno dei gruppi più amati degli ultimi tempi e lo testimonia il fatto che abbiano vinto il festival di Sanremo lo scorso anno ed anche l’ Eurovision song contest. Lo scorso 9 luglio nel gruppo ha incantato oltre a 70000 persone al Circo Massimo in occasione del loro concerto che ovviamente è stato un grande successo. Il pubblico pare che sia andato in delirio e tutti pare che abbiano cantato a squarciagola i più grandi successi dei Maneskin. Grande successo dei Maneskin al Circo Massimo Ad ogni modo, nonostante la stragrande maggioranza delle persone abbia soltanto ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 11 luglio 2022), il noto regista di grande caratura a livello internazionale ha voluto difendere idalle critiche mosse da diversi utenti sui social. Isono uno dei gruppi più amati degli ultimi tempi e lo testimonia il fatto che abbiano vinto il festival di Sanremo lo scorso anno ed anche l’ Eurovision song contest. Lo scorso 9 luglio nelha incantato oltre a 70000 persone al Circo Massimo in occasione del loro concerto che ovviamente è stato un grande successo. Il pubblico pare che sia andato in delirio epare che abbiano cantato a squarciagola i più grandi successi dei. Grande successo deial Circo Massimo Ad ogni modo, nonostante la stragrande maggioranza delle persone abbia soltanto ...

