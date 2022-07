Pubblicità

Tiscali Notizie

Unamobile e' stato portato in uno zoo diper indagare su alcuni problemi all'orecchio in un leone asiatico di 12 anni. 11 luglio 2022Un secolo fa avevamo solo la radiografia, i raggi X; ora abbiamo la, la risonanza magnetica e ... In meno di una pagina, se così ha deciso Conan Doyle, vi troverete catapultati a, in una ... Londra, Tac per un leone dello zoo Una tac mobile e' stato portato in uno zoo di Londra per indagare su alcuni problemi all'orecchio in un leone asiatico di 12 anni.