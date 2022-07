LIVE World Games 2022 in DIRETTA: due argenti e tre bronzi dal salvamento, due bronzi dal pattinaggio su strada (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.03 TIRO CON L’ARCO – L’azzurra Chiara Rebagliati è invece terza al femminile con un punteggio di 352 dietro a Tartler (Germania) 366 e Pitman (Regno Unito) 353. 01.00 TIRO CON L’ARCO – Marco Morrello chiude al quarto posto nelle qualificazioni del ricurvo con 363 punti dietro a Ellison (Stati Uniti) 388, Unruh (Germania) 379 e Huston (Regno Unito) 371. 00.57 FLAG FOOTBALL – Tra poco in campo Italia e Brasile nel match valido per il gruppo B del torneo femminile. 00.54 salvamento – Il programma ripartirà alle 01.00 italiane (le 18 locali) con le finali 100 metri con manichino donne e uomini dove saranno impegnate/i rispettivamente Lucrezia Fabretti e Federica Volpini, Andrea Vivalda e Fabio Pezzotti. 00.51 salvamento – Pioggia di medaglie dunque per l’Italia che ha ottenuto ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.03 TIRO CON L’ARCO – L’azzurra Chiara Rebagliati è invece terza al femminile con un punteggio di 352 dietro a Tartler (Germania) 366 e Pitman (Regno Unito) 353. 01.00 TIRO CON L’ARCO – Marco Morrello chiude al quarto posto nelle qualificazioni del ricurvo con 363 punti dietro a Ellison (Stati Uniti) 388, Unruh (Germania) 379 e Huston (Regno Unito) 371. 00.57 FLAG FOOTBALL – Tra poco in campo Italia e Brasile nel match valido per il gruppo B del torneo femminile. 00.54– Il programma ripartirà alle 01.00 italiane (le 18 locali) con le finali 100 metri con manichino donne e uomini dove saranno impegnate/i rispettivamente Lucrezia Fabretti e Federica Volpini, Andrea Vivalda e Fabio Pezzotti. 00.51– Pioggia di medaglie dunque per l’Italia che ha ottenuto ...

