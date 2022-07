Le isole Fær Øer limitano la caccia ai delfini (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo delle piccole isole Fær Øer ha proposto un limite di cattura annuale di 500 delfini comuni su base provvisoria per il 2022 e il 2023. La decisione è arrivata dopo che che l’anno scorso il massacro di oltre 1.400 delfini in un solo giorno provocò non solo critiche a livello locale, ma un’ondata di sdegno in tutto il mondo. La caccia ai delfini nelle isole dell’arcipelago dell’Atlantico settentrionale fa parte di una tradizione di quattro secoli: gli animali vengono spinti in acque poco profonde, dove vengono uccisi per la loro carne. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo delle piccoleFær Øer ha proposto un limite di cattura annuale di 500comuni su base provvisoria per il 2022 e il 2023. La decisione è arrivata dopo che che l’anno scorso il massacro di oltre 1.400in un solo giorno provocò non solo critiche a livello locale, ma un’ondata di sdegno in tutto il mondo. Laainelledell’arcipelago dell’Atlantico settentrionale fa parte di una tradizione di quattro secoli: gli animali vengono spinti in acque poco profonde, dove vengono uccisi per la loro carne. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

