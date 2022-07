L’ATV Tennis Open dopo la maturità | Pigato parte forte | “Felice di tornare pienamente focus sul campo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 luglio 2022) Comincia con il piede giusto l’avventura di Lisaaldi Roma. All’esordio nelle qualificazioni del torneo ITF $60.000+H ospitato dal Circolo Antico Tiro a Volo la milanese classe 2003 ha sconfitto Francesca Pace con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 22 minuti di gioco.– “Sono molto contenta della mia prestazione – le parole dil’incontro –. Francesca Pace ha due anni meno di me e colpi molto potenti, sicuramente crescerà. Non l’ho sottovalutata, anche perché il primo turno è sempre insidioso da diversi punti di vista, eesser partita un po’ contratta mi sono sciolta ed è andata meglio”. Per la giovane lombarda si tratta della prima vittoria ...