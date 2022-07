La Duchessa di Cambridge ha portato George alla finale maschile di Wimbledon Ma il piccolo ha rischiato di combinare un guaio

Leggi su amica

(Di lunedì 11 luglio 2022) Kate Middleton, si sa, è la regina di. Ogni volta che arriva nel royal box per assistere a qualche match del torneo di tennis più famoso tutti gli occhi sono per lei. O, almeno, fino a ieri. Quando un ospite inatteso le ha rubato la scena. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU KATE MIDDLETON Kate acon William eIeri ladiha assistitodiinsieme al principe William e al loro primogenito, il principe. Non ci si aspettava di vedere il bambino in tribuna ma, da qualche mese, i Duchi distanno scercando di coinvolgere sempre più il figlio nei vari eventi ufficiali, soprattutto quelli sportivi. I tre, seduti nel Royal Box ...