Kate Middleton elegantissima a Wimbledon… ma infrange il protocollo (Di lunedì 11 luglio 2022) Wimbledon è il più antico torneo di tennis del mondo, si svolge ogni anno dal 1877 all’All England Lawn Tennis Club di Londra, in Inghilterra. Esclusivo e prestigioso, chiama a raccolta come pubblico le star internazionali… e la royal family. Per Kate Middleton è un appuntamento fisso e quest’anno non è mancata. Kyrgios e Kate contro le regole La Middleton in giallo per la finale femminileCon una storia centenaria e blasonata, Wimbledon ha regole ferree in tema di dress code per quanto riguarda i tennisti impegnati a sfidarsi. Secondo il protocollo stilistico del torneo, stilato in epoca vittoriana, gli sportivi sono obbligati a indossare outfit all white, intimo compreso. Sono anche banditi i loghi eccessivamente in vista. Capita che gli atleti vengano bacchettati dagli organizzatori per qualche ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Wimbledon è il più antico torneo di tennis del mondo, si svolge ogni anno dal 1877 all’All England Lawn Tennis Club di Londra, in Inghilterra. Esclusivo e prestigioso, chiama a raccolta come pubblico le star internazionali… e la royal family. Perè un appuntamento fisso e quest’anno non è mancata. Kyrgios econtro le regole Lain giallo per la finale femminileCon una storia centenaria e blasonata, Wimbledon ha regole ferree in tema di dress code per quanto riguarda i tennisti impegnati a sfidarsi. Secondo ilstilistico del torneo, stilato in epoca vittoriana, gli sportivi sono obbligati a indossare outfit all white, intimo compreso. Sono anche banditi i loghi eccessivamente in vista. Capita che gli atleti vengano bacchettati dagli organizzatori per qualche ...

