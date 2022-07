Juventus, Pogba: “Sono felice, lo sarò ancora di più quando riporteremo lo scudetto a casa” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Ho ripreso il numero 10 che avevo lasciato a un mio amico come Paulo, Sono molto contento di ritrovarlo. Ai tifosi dico che Sono tornato e che Sono felice. Lo sarò ancora di più quando riporteremo lo scudetto a casa”. Sono queste le parole di Paul Pogba dopo l’ufficialità del suo trasferimento alla Juventus, dove torna dopo alcuni anni. Il centrocampista francese ha subito voglia di prendere per mano questa squadra alla ricerca di una nuova identità e del ritorno alla vittoria. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) “Ho ripreso il numero 10 che avevo lasciato a un mio amico come Paulo,molto contento di ritrovarlo. Ai tifosi dico chetornato e che. Lodi piùlo”.queste le parole di Pauldopo l’ufficialità del suo trasferimento alla, dove torna dopo alcuni anni. Il centrocampista francese ha subito voglia di prendere per mano questa squadra alla ricerca di una nuova identità e del ritorno alla vittoria. SportFace.

