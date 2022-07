I cinghiali stanno invadendo l' Italia | il fattaccio in spiaggia a Genova

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 luglio 2022) Rossana Padoan Falcone è stata aggredita inda un cinghiale. La donna di 57 si trovava sulladi Vernazzola, a Sturla, nel levante genovese, quando il grosso animale l'ha morsa ad un braccio. A raccontarlo lei stessa, con un post su Facebook. “A proposito della cosiddetta ‘Emergenza' volevo segnalare il grave incidente di cui sono stata vittima venerdì alle ore 19.45 presso ladi Sturla in Via del Tritone - esordisce la donna - Sono stata morsa al braccio destro da un cinghiale”. La donna, membro del circolo Pd di Portoria, racconta che “le conseguenze al momento antibiotico tre volte al giorno, richiamo antitetanica e profilassi antirabbica per la quale sono previste tre somministrazioni”. Ad aggredirla, spiega, “un cinghiale di media-grossa taglia solo, senza prole al ...