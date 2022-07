Fiore e Castellino escono dal carcere in attesa del processo (ma hanno l’obbligo di firma) (Di lunedì 11 luglio 2022) A nove mesi dall’assalto alla sede nazionale della Cgil dello scorso 9 ottobre a Roma, Roberto Fiore e Giuliano Castellino – leader di Forza Nuova – escono dal carcere e in attesa di sentenza per loro resta l’obbligo di presentarsi presso il posto di polizia per firmare. Lo scorso 31 dicembre Fiore aveva fatto richiesta di scarcerazione motivandola con la presenza di un positivo nel suo stesso penitenziario, il carcere di Poggioreale (Napoli). Il suo legale aveva parlato di “attentato alla vita” del suo assistito, ma i giudici avevano respinto la richiesta: “Permangono le condizioni che hanno portato all’emissione della misura così come le esigenze di cautela e non sono stati offerti nuovi, significativi elementi di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) A nove mesi dall’assalto alla sede nazionale della Cgil dello scorso 9 ottobre a Roma, Robertoe Giuliano– leader di Forza Nuova –dale indi sentenza per loro restadi presentarsi presso il posto di polizia perre. Lo scorso 31 dicembreaveva fatto richiesta di scarcerazione motivandola con la presenza di un positivo nel suo stesso penitenziario, ildi Poggioreale (Napoli). Il suo legale aveva parlato di “attentato alla vita” del suo assistito, ma i giudici avevano respinto la richiesta: “Permangono le condizioni cheportato all’emissione della misura così come le esigenze di cautela e non sono stati offerti nuovi, significativi elementi di ...

