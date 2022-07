Felipe Caicedo, oltre al danno la beffa: scaricato dal Genoa, fa causa alla società, ma sbaglia i conti e resta senza squadra (Di lunedì 11 luglio 2022) È un’estate senza pace quella di Felipe Caicedo. L’attaccante ex Lazio era approdato a Genova per vivere una nuova avventura in Italia, ma a seguito di una causa legale con il club ligure è stato costretto ad abbandonare la città della Lanterna. L’accordo inziale precedeva un anno di contratto con l’opzione per i successivi due, ma qualcosa è andato storto. Cosa è successo a Caicedo? La scorsa estate l’ecuadoriano aveva accettato l’offerta del Grifone anche se poi non trovò spazio e nella seconda parte della stagione fu ingaggiato dall’Inter di Simone Inzaghi di cui è sempre stato un pupillo fin dai tempi in biancoceleste. A Milano avrebbe potuto ritagliarsi uno spazio a gara in corso e, in particolare, sul finire dei match, dove è una sorta di sentenza e spesso con la Lazio era risultato decisivo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) È un’estatepace quella di. L’attaccante ex Lazio era approdato a Genova per vivere una nuova avventura in Italia, ma a seguito di unalegale con il club ligure è stato costretto ad abbandonare la città della Lanterna. L’accordo inziale precedeva un anno di contratto con l’opzione per i successivi due, ma qualcosa è andato storto. Cosa è successo a? La scorsa estate l’ecuadoriano aveva accettato l’offerta del Grifone anche se poi non trovò spazio e nella seconda parte della stagione fu ingaggiato dall’Inter di Simone Inzaghi di cui è sempre stato un pupillo fin dai tempi in biancoceleste. A Milano avrebbe potuto ritagliarsi uno spazio a gara in corso e, in particolare, sul finire dei match, dove è una sorta di sentenza e spesso con la Lazio era risultato decisivo. ...

