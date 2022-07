Debellata la Cocciniglia dalla Pineta di Fregene | i pini hanno ricominciato a germogliare

(Di lunedì 11 luglio 2022) Fiumicino – “In questi giorni i nostri tecnicieffettuato un nuovo sopralluogo nellaMonumentale die il risultato è una bellissima notizia: non c’è più nessuna pianta con la. Il parassita è stato debellato in tutte le piante”. Ad annunciarlo in una nota stampa è il sindaco Esterino Montino. “I 1500 alberi dellaMonumentale ora stanno bene e– aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -. Ad ognuno di loro sono state somministrate tre iniezioni della molecola autorizzata dal Ministero eRegione per il trattamento contro la. In alcuni casi, anche quattro per un totale di circa 6000 somministrazioni”. “Il trattamento si è ...

