Cronista aggredita a Bravetta | Mi hanno accerchiata in 20 e insultata

(Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Ancora un episodio di intolleranza verso il lavoro dei giornalisti, in particolare dei cronisti impegnati sulla strada a raccontare quello che accade e spesso si tratta di tragedie. A essere minacciata è stata Romina Marceca, palermitana, in servizio alla cronaca di Roma di Repubblica. La collega è stata inviata nel quartiere, dove nell'incendio di una villa madre e figlioperso la vita. Questo è il suo racconto: "Mi ero presentata alla famiglia come giornalista, come faccio sempre. Non ero sotto mentite spoglie. La sorella della vittima mi ha anche fornito tutte le informazioni, abbiamo parlato con calma e commozione di quanto è accaduto. Quando sono uscita dal residence, ho salutato un giovane, un amico di una delle due vittime. Questo signore mi ha chiamata 'sciacalla' e 'merda'. Poi mi ha aggiunto frasi offensive davanti alle ...