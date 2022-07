Cosa succederà ora che il Movimento 5 Stelle non ha votato la fiducia al governo sul dl Aiuti? (Di lunedì 11 luglio 2022) Con 266 sì e 47 no la Camera ha approvato il decreto legge Aiuti, che ora passa all’esame del Senato. Presenti in Aula 313 deputati, non hanno partecipato al voto gli esponenti del Movimento 5 Stelle, come anticipato dal capogruppo Davide Crippa nella dichiarazione delle intenzioni dei vari gruppi: “Sul superbonus ci aspettavamo di più, occorre intervenire immediatamente, senza se e senza ma, ma c’è stata mancata discussione. Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia di giovedì scorso, annuncio che il M5S non parteciperà alla votazione finale sul provvedimento”. Soltanto un deputato, Francesco Berti, ha disatteso le indicazioni. Altri 85 hanno rispettato gli ordini di scuderia, mentre in 18 risultano in missione. Il Movimento 5 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Con 266 sì e 47 no la Camera ha approvato il decreto legge, che ora passa all’esame del Senato. Presenti in Aula 313 deputati, non hanno partecipato al voto gli esponenti del, come anticipato dal capogruppo Davide Crippa nella dichiarazione delle intenzioni dei vari gruppi: “Sul superbonus ci aspettavamo di più, occorre intervenire immediatamente, senza se e senza ma, ma c’è stata mancata discussione. Avendo espresso il nostro sostegno al, esplicitato nel voto didi giovedì scorso, annuncio che il M5S non parteciperà alla votazione finale sul provvedimento”. Soltanto un deputato, Francesco Berti, ha disatteso le indicazioni. Altri 85 hanno rispettato gli ordini di scuderia, mentre in 18 risultano in missione. Il5 ...

Pubblicità

sergioalesi : RT @steveross75: @EugenioCardi Ahimé, ancora non è come dici tu (si sta arrivando a quel punto, ma ancora non è così). Ti lascio quindi imm… - neXtquotidiano : Cosa succederà ora che il Movimento 5 Stelle non ha votato la fiducia al governo sul dl Aiuti? - virale19 : Succederà anche qui e l'unica cosa che si farà sarà lamentarsi sui social. - AgNPs : RT @CorriereUniv: Cosa succederà a settembre con il #Covid e perché il governo non fa nulla per la ventilazione nelle classi? Il punto dell… - CorriereUniv : Cosa succederà a settembre con il #Covid e perché il governo non fa nulla per la ventilazione nelle classi? Il punt… -

Palermo: Baldini, convinto che possiamo andare in A Non sarà una passeggiata, ma alla fine succederà come quest'anno che il Palermo otterrà la ... "Qualunque cosa ci serva - ha raccontato Baldini - ci hanno detto che ci sono. Sono fiducioso che quando ... Tour de France, Mas non nasconde la sua ambizione "Quello di oggi è il primo vero giorno di riposo in realtà e poi dopo vedremo cosa succederà": parole che suonano quasi come l'annuncio di una ... ilGiornale.it Non sarà una passeggiata, ma alla finecome quest'anno che il Palermo otterrà la ... "Qualunqueci serva - ha raccontato Baldini - ci hanno detto che ci sono. Sono fiducioso che quando ..."Quello di oggi è il primo vero giorno di riposo in realtà e poi dopo vedremo": parole che suonano quasi come l'annuncio di una ... E se Mosca chiude il gas Ecco cosa succederà questo inverno