Concentrico Festival | il programma dall’11 al 14 luglio

(Di lunedì 11 luglio 2022) Lodo Guenzi – Ph Manuela GiustoCARPI – Al via la seconda settimana di eventi di, unmultidisciplinare, intergenerazionale, diffuso e site-specific, capace di trasformare la città di Carpi (MO) nel palcoscenico più grande d’Italia. PerPlus, nella nuova location del Parco della Resistenza (Viale al Cimitero), si terranno tre eventi con inizio alle ore 21.30 (apertura porte ore 18.00). Per tutti gli spettacoli: ingresso 7 € + diritti di prevendita. Lunedì 11“Alexo” di e con Claudio Morici e il suo assistente vocale, una produzione del Teatro Metastasio di Prato. In un periodo complicato della sua vita, Claudio decide di regalarsi un assistente vocale. Per risparmiare lo acquista da un cinese sotto casa. Si chiama Alexo, ed è un po’ diverso dai suoi ...