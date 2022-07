Case a 1 euro | Si tratta di un affare o di una fregatura? (Di lunedì 11 luglio 2022) Di certo avrete già sentito parlare del fenomeno delle Case a 1 euro. Paesini spopolati, borghi remoti o località privinciali mettono in vendita immobili a un prezzo simbolico per attirare nuovi abitanti e ridare vita a territori dimenticati. Ormai si trovano dovunque: sulle Alpi e nelle campagne toscane, sulla costa campana e in Sicilia… E spesso si tratta di abitazioni caratteristiche inserite in contesti davvero amabili e ameni. Ma conviene davvero accostarsi a simili offerte? Un euro per una casa di proprietà. Com’è possibile? (Pixabay) – www.curiosauro.itCase a 1 euro: come funziona il business e perché non sempre conviene Partiamo con il dire che nessuna fra le Case vendute a 1 euro costa davvero un solo euro. In quasi tutti i ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 11 luglio 2022) Di certo avrete già sentito parlare del fenomeno dellea 1. Paesini spopolati, borghi remoti o località privinciali mettono in vendita immobili a un prezzo simbolico per attirare nuovi abitanti e ridare vita a territori dimenticati. Ormai si trovano dovunque: sulle Alpi e nelle campagne toscane, sulla costa campana e in Sicilia… E spesso sidi abitazioni caratteristiche inserite in contesti davvero amabili e ameni. Ma conviene davvero accostarsi a simili offerte? Unper una casa di proprietà. Com’è possibile? (Pixabay) – www.curiosauro.ita 1: come funziona il business e perché non sempre conviene Partiamo con il dire che nessuna fra levendute a 1costa davvero un solo. In quasi tutti i ...

Pubblicità

carmen_distaso : RT @fabriziobarca: 'Noi @DD_Forum siamo molto risparmiosi, usiamo case di amiche e amici ... ma un'organizzazione ha bisogno di salari cert… - fra_l : @KingDedo93 @evamarghe Senza considerare ch, truffe a parte, alla fine il costo del 110 sarà oltre i 60mld. Quindi… - Comunista_Rolex : @TBarazzo @LuisaCerutti7 @OGiannino Hanno provato a mettere il tetto ISEE a 25.000 Euro e vincolo prima casa per es… - andreaagostinia : RT @BabboleoNews: #Superbonus110, Regione #Liguria annuncia opere di efficientamento energetico per le case popolari di #Begato e della #Va… - BabboleoNews : #Superbonus110, Regione #Liguria annuncia opere di efficientamento energetico per le case popolari di #Begato e del… -