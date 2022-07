Camper su Rai 1 | anticipazioni della settimana 11-15 luglio | si arriva in Puglia

(Di lunedì 11 luglio 2022)su Rai 1,11-15: la trasmissione condotta da Roberta Morise e Tinto èta in. Quali argomenti verranno trattati? Dopo aver raccontato la bellezzaSardegna e del Lazio, il viaggio disu Rai 1 prosegue verso la. La Regione, infatti, sarà protagonista del nuovo show condotto da Roberta Morise e Tinto in occasione delle puntate che verranno trasmesse sulla prima rete Rai tra lunedì 11 e venerdì 15. Nel corsotrasmissione, i due conduttori presenti in studio si collegheranno con Elisa Silvestrin che, con a bordo deldue nuovi viaggiatori, mostrerà ai telespettatori alcuni dei ...

Pubblicità

MontiFrancy82 : Il viaggio del #camper di Rai 1, guidato da @tinto1976 e @robertamorise1 dall’11 luglio prosegue in Puglia - melanchoIichead : @itsm4rti Ma neanche morta, io avrei chiuso il campeggio piuttosto. Ti dico solo che quando sono venuti a parlare… - SMSNEWSOFFICIAL : Il viaggio del #camper di Rai 1, guidato da @tinto1976 e @robertamorise1 dall’11 luglio prosegue in Puglia - stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Il re delle sagre - Camper 07/07/2022 - stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Divertimento romagnolo - Camper 07/07/2022 -

La Gazzetta del Mezzogiorno

Tinto, il conduttore disvela alcuni retroscena sulla sua carriera Nicola Prudente, in arte Tinto è uno dei protagonisti del nuovo programma di1 ovvero quello intitolato. Sembra ..., conduttore ammette: 'Per me questo programma è una grande occasione' Senza peli sulla ... Una sfida importante anche per lache ha deciso di puntare su un programma quotidiano in diretta in ... «Camper», il viaggio di Rai1 attraverso le bellezze e le bontà della Puglia Venerdì 8 giugno, durante la puntata di "Camper", programma televisivo in onda tutti i giorni su Rai 1 dal lunedì al venerdì, i conduttori Roberta Morise ...Tinto, il conduttore di Camper svela un retroscena su Antonella Clerici. Pare che sia stata la conduttrice di E' sempre mezzogiorno a decretare il suo grande successo. Tinto così come lo conosciamo, m ...