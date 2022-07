Bus 20 posti (Di lunedì 11 luglio 2022) Estate tempo di vacanze e di divertimento che spesso portano via, lontano dalla città, nelle zone turistiche che sono di mare, d’arte o di montagna. La fortuna che si ha in Italia è quella di avere, a poche ore di distanza, dei luoghi che sono di una bellezza assurda. Solo che per arrivarci, almeno a quanto dichiarato sia dai privati che dalle indagini di mercato, ad una singola famiglia costano molto. Oggi le agenzie di viaggio lavorano risparmiando il centesimo e spesso questo porta ad avere degli alberghi che sono deludenti, rispetto alle aspettative che i clienti si fanno. Tuttavia è vero che proprio dopo la pandemia, ora che ci sta riprendendo nel turismo interno, ecco che le cose sono cambiate. Come poter tenere sotto controllo le spese per una vacanza? Le proposte non sono quelle della scelta dei Groupon, che sono sempre delle fregature, oppure delle promozioni con i viaggi low ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022) Estate tempo di vacanze e di divertimento che spesso portano via, lontano dalla città, nelle zone turistiche che sono di mare, d’arte o di montagna. La fortuna che si ha in Italia è quella di avere, a poche ore di distanza, dei luoghi che sono di una bellezza assurda. Solo che per arrivarci, almeno a quanto dichiarato sia dai privati che dalle indagini di mercato, ad una singola famiglia costano molto. Oggi le agenzie di viaggio lavorano risparmiando il centesimo e spesso questo porta ad avere degli alberghi che sono deludenti, rispetto alle aspettative che i clienti si fanno. Tuttavia è vero che proprio dopo la pandemia, ora che ci sta riprendendo nel turismo interno, ecco che le cose sono cambiate. Come poter tenere sotto controllo le spese per una vacanza? Le proposte non sono quelle della scelta dei Groupon, che sono sempre delle fregature, oppure delle promozioni con i viaggi low ...

