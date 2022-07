Berlusconi chiede a Draghi di mollare i Cinque Stelle (ma lui, forse, li ha già mollati) (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci prova, l'ex presidente del Consiglio, a tenere insieme quel che resta della coalizione di centrodestra e a puntellare il governo Draghi dopo gli attacchi del ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci prova, l'ex presidente del Consiglio, a tenere insieme quel che resta della coalizione di centrodestra e a puntellare il governodopo gli attacchi del ...

Pubblicità

ilfoglio_it : ?? Il provvedimento su cui il governo aveva posto la fiducia ottiene 266 sì (47 contrari). I grillini non partecipan… - infoitinterno : Silvio Berlusconi perde la pazienza con il Movimento 5 Stelle e chiede la verifica di maggioranza. Rischio crisi - infoitinterno : Decreto Aiuti, sì alla Camera ma i 5 Stelle non votano: Berlusconi chiede una verifica di maggioranza - bizcommunityit : #governo, Berlusconi chiede una «verifica di maggioranza» a Draghi - abiraghi : #M5S di #Conte ha fatto il miracolo: far dire a #Berlusconi una cosa sensata e condivisibile. Incredibile. -