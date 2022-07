Barcellona | rebus De Jong | attesa una decisione sul suo futuro Bernando Silva il possibile sostituto

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 luglio 2022) Giorni molto caldi in casa, con il club molto attivo sul mercato. Il nodo principale da sciogliere è legato aldi Frenkie De, corteggiato dal Manchester United. Il centrocampista olandese è una pedina importante per l’undici di Xavi, tuttavia una sua cessione farebbe bene al club in termini economici e sbloccherebbe il mercato. Qualora Dedovesse partire, i blaugrana proverebbero a sostituirlo condel Manchester City. Sempre dall’Inghilterra dovrebbe arrivare Raphinha, destinato a lasciare il Leeds per 75 milioni di euro, mentre Dembelé è ad un passo dal rinnovo. Ancora in stand by l’operazione Lewandowski così come quella per Azpilicueta. Nonostante lo spagnolo vada in scadenza il prossimo anno, il Chelsea pretende 8 milioni per lasciarlo ...