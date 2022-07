Alla Madonnella i funerali di Manuel Mura | il giovane morto in un incidente a Fregene

(Di lunedì 11 luglio 2022) Fiumicino – Avranno luogo domani, martedì 12 luglio, alle ore 10.30, nella chiesa delladi Fiumicino, idi, il 25enne di Fiumicinoin unstradale a(leggi qui). Ad annunciarlo è la mamma delmotociclista, tramite un post sui social, precisando che “la camera ardente sarà allestita lo stesso giorno a Tor Vergata dalle ore 8.00 la mattina“. “È molto gravoso per me fare una tale comunicazione – scrive la mamma -, ma lo devo a tutti gli amici che mi sono di supporto e a quei ragazzi stupendi che sono amici del mio amato figlio”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...

