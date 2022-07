Agnelli vuole Zaniolo a Torino (Di lunedì 11 luglio 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 07/10/2022 alle 19:00 est La Juventus offrirà 50 milioni per provare ad ingaggiarlo La Roma prevede un trasferimento con opzione di riscatto obbligatoria La dirigenza sportiva della Juventus è disposta ad erogare una cifra vicina ai 50 milioni di euro per realizzare l’incorporazione dell’italiano Nicolò ZanioloDa Roma. I cittadini della capitale, chi in un primo momento hanno chiesto 60 milioni per il loro trasferimento, ora potevano sedersi una cifra leggermente inferiore negoziare. Quelli di Mourinho potrebbero considerare di accettare un incarico con opzione di riscatto o un pagamento pluriennale. In cambio quelli dell’Olímpico vogliono passare rapidamente per sostituire Zaniolo, e il suo obiettivo sarebbe proprio Paulo Dybalache non ha ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 07/10/2022 alle 19:00 est La Juventus offrirà 50 milioni per provare ad ingaggiarlo La Roma prevede un trasferimento con opzione di riscatto obbligatoria La dirigenza sportiva della Juventus è disposta ad erogare una cifra vicina ai 50 milioni di euro per realizzare l’incorporazione dell’italiano NicolòDa Roma. I cittadini della capitale, chi in un primo momento hanno chiesto 60 milioni per il loro trasferimento, ora potevano sedersi una cifra leggermente inferiore negoziare. Quelli di Mourinho potrebbero considerare di accettare un incarico con opzione di riscatto o un pagamento pluriennale. In cambio quelli dell’Olímpico vogliono passare rapidamente per sostituire, e il suo obiettivo sarebbe proprio Paulo Dybalache non ha ...

