A Centocelle i valori di diossina nell'aria sono superiori ai limiti (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - valori delle diossine superiori ai limiti nella zona interessata dal vasto incendio di sabato pomeriggio a Roma. è quanto emerge dai primi rilievi condotti dai tecnici di Arpa Lazio che la sera stessa hanno installato due campionatori per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e, appunto, diossine, uno in via Giuseppe Saredo, a poca distanza dal rogo, e l'altro presso l'aeroporto "Francesco Baracca" di Centocelle. In via Saredo il valore misurato per le diossine è pari a 10,6 pg/m3, superiore a quello di riferimento individuato dall'Oms per l'ambiente urbano (0,1-0,3). Preliminarmente sono stati analizzati i dati delle stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità ... Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI -delle diossineaia zona interessata dal vasto incendio di sabato pomeriggio a Roma. è quanto emerge dai primi rilievi condotti dai tecnici di Arpa Lazio che la sera stessa hanno installato due campionatori per verificare l'eventuale presenza indi sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e, appunto, diossine, uno in via Giuseppe Saredo, a poca distanza dal rogo, e l'altro presso l'aeroporto "Francesco Baracca" di. In via Saredo il valore misurato per le diossine è pari a 10,6 pg/m3, superiore a quello di riferimento individuato dall'Oms per l'ambiente urbano (0,1-0,3). Preliminarmentestati analizzati i dati delle stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità ...

