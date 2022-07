Pubblicità

sportli26181512 : #Zaniolo, sconfitta per molti - sarastired__ : @FraB_BBbbb Zaniolo in e Cuadrado out è la mia sconfitta - RobertoPultzi : @augustociardi75 La vicenda #Zaniolo è la cartina di tornasole di questa gestione O lo vendi almeno a 50mln tutti i… -

Non ha esiliato lui il fantasista, ma certamente non ha detto: m'incateno seva via. Eandrà via. Anche se nessuna offerta concreta è ancora giunta alla Roma. E anche se la gestione ...... Chiesa non vede l'ora di ripartire; Koulibaly esono obiettivi non più inconfessati: e ... arrivata soltanto quarta edall'Inter nelle due finali delle coppe tricolori. Il rutilante ...Il grande escluso del primo test estivo fa rumore La prima Roma della seconda stagione targata Mourinho è scesa in campo senza Nicolò Zaniolo. Nel test andato in scena ieri pomeriggio a Trigoria, il n ...C’è una certezza nel mistero che, alla prima uscita, vede Zaniolo restare fuori squadra e la Roma annunciare un improbabile mal di schiena: il giocatore e il club sono in totale accordo sulla volontà ...