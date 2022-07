Wimbledon LIVE | Djokovic - Kyrgios | segui la finale in diretta | 2 - 1

(Di domenica 10 luglio 2022) LONDRA -è pronto a regalare spettacolo con unainedita, quella tra. Il campione serbo arriva dalle fatiche in semicontro Norrie , superato in quattro set, ...

Pubblicità

Eurosport_IT : E sono 2 ?? Jannik Sinner avanti 2-0 su Novak Djokovic! ???? Segui il live: - SkySport : #Djokovic avanti 2-1 su #Kyrgios: SEGUI la finale di #Wimbledon LIVE su #SkySport Uno e in streaming su NOW… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #Wimbledon Sorpasso #Djokovic nella #finale con #Kyrgios: il serbo vince 6-4 il #terzoset g… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #Wimbledon Pareggia il contro #Djokovic, che vince 6-3 il #secondoset dopo aver salvato qua… - infoitsport : Djokovic-Kyrgios a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita -

LONDRA -è pronto a regalare spettacolo con una finale inedita, quella tra Djokovic e Kyrgios . Il campione serbo arriva dalle fatiche in semifinale contro Norrie , superato in quattro set, mentre l'...Sarà possibile seguire il match anche in streaming su SkyGo e Now esul nostro sito tuttosport.com.Il giorno più atteso per gli appassionati di tennis è arrivato. Quello della finale maschile di Wimbledon con il campionissimo serbo che sfida l'imprevedibile australiano ...SEGUI LA DIRETTA LIVE. PROGRAMMA DEL TORNEO. TABELLONE. MONTEPREMI. Djokovic e Kyrgios scenderanno in campo oggi (domenica 10 luglio). La diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, che monitora il ...