Uomini e Donne, chi sono i due tronisti con cui Tina è venuta alle mani (Di domenica 10 luglio 2022) A Uomini e Donne, dove da anni ormai è opinionista assieme a Gianni Sperti, Tina Cipollari non è stata solo protagonista di tanti battibecchi con la nemica giurata Gemma Galgani, ma anche di vere e proprie risse. In particolar modo, la vamp è arrivata alle mani con ben due ex tronisti, anche se le immagini sono state tagliate dalla messa in onda delle puntate di Uomini e Donne su Canale 5. Si tratta di Diego Ciaramella, che nel 2013 Tina prese a schiaffi perché secondo lei aveva già una donna fuori dal programma, e di Rossella Intellicato, che nel 2017 andò via da Uomini e Donne proprio dopo che lei e la Cipollari si erano affrontate alzando le mani. Dello stesso ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 luglio 2022) A, dove da anni ormai è opinionista assieme a Gianni Sperti,Cipollari non è stata solo protagonista di tanti battibecchi con la nemica giurata Gemma Galgani, ma anche di vere e proprie risse. In particolar modo, la vamp è arrivatacon ben due ex, anche se le immaginistate tagliate dalla messa in onda delle puntate disu Canale 5. Si tratta di Diego Ciaramella, che nel 2013prese a schiaffi perché secondo lei aveva già una donna fuori dal programma, e di Rossella Intellicato, che nel 2017 andò via daproprio dopo che lei e la Cipollari si erano affrontate alzando le. Dello stesso ...

Pubblicità

rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - claudiovinco : RT @herisson13: Perché le donne vivono più degli uomini? - GiusPecoraro : RT @stella_branca: #incendioroma. Il vento porta anche qui la fortissima puzza acre dei pneumatici andati a fuoco. E brucia la gola e lacri… -