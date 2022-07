Ucraina ultime notizie Intelligence Gb | Russi puntano a controllo strada Kharkiv-Donetsk

(Di domenica 10 luglio 2022) Almeno 6 persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di 9 anni, sono intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale di Chasiv Yar () in seguito a un bombardamento delle forze russe. Il Canada ha deciso di restituire le turbine destinate al gasdotto russo Nord Stream alla Germania per alleviare la crisi energetica con laa, nonostante le suppliche dell’di non «sottomettersi al ricatto del Cremlino».

Dal G20 di Bali il segretario di Stato Usa ha chiesto a Pechino di condannare l'aggressione russa in Ucraina. Papa: 'Dio mostri strada per porre fine a folle guerra'... ROMA (ITALPRESS) – "Rinnovo la mia vicinaza al popolo ucraino, a quanti fanno le spese di brutali attacchi. Che Dio mostri la strada per porre fine a questa folle guerra".