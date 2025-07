Greta Spreafico la cantante scomparsa da 3 anni | la Procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio

La Procura di Rovigo ha chiesto l'archiviazione per Andrea Tosi e Gabriele Lietti indagati nell'ambito dell'inchiesta per omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere aperta per far luce sulla scomparsa di Greta Spreafico, la cantante sparita il 4 giugno 2022 da Porto Tolle (Rovigo). 🔗 Leggi su Fanpage.it