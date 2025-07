Meccanica System tre brevetti per innovare i trasporti e superare le emergenze sanitarie

Prato, 15 luglio 2025 - Tre brevetti nazionali capaci di andare nella direzione della sostenibilità ambientale e dell'utilizzo di energia rinnovabile. E' quanto ottenuto da Meccanica System, azienda pratese con sede in via Sila, guidata da Gianni Antenucci e Marco De Luca, specializzata in progettazione ingegneristica su scala internazionale. Un gruppo che conta su trenta dipendenti fra ingegneri e tecnici, capace di operare su massimi livelli nel settore ferro-tramviario, marino, meccanotessile (con uno sguardo particolare sulla rigenerazione dei cascami tessili), trattamento acque, energetico e oil&gas. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meccanica System, tre brevetti per innovare i trasporti e superare le emergenze sanitarie

In questa notizia si parla di: meccanica - system - brevetti - innovare

Meccanica System, tre brevetti per innovare i trasporti e superare le emergenze sanitarie.

Meccanica System, tre brevetti per innovare i trasporti e superare le emergenze sanitarie - Tre brevetti nazionali capaci di andare nella direzione della sostenibilità ambientale e dell'utilizzo di energia rinnovabile. Si legge su msn.com

Tribunale dei brevetti per innovare - Il Giorno - La partita che Milano sta giocando per ospitare la terza sede del Tribunale unificato europeo per i brevetti – le prime ... Secondo ilgiorno.it