Dopo la conferma di capitan Reati, Treviglio Brianza Basket si tiene anche Marco Restelli. Il playguardia classe 2004 era arrivato a stagione in corso dando un contributo rilevante: 21 gare con 6,1 punti, tirando il 43% da tre punti. Muove i primi passi cestistici con la Cbc Corbetta, per poi approdare al vivaio dell’Olimpia Milano. Inizia con l’Under 14 Élite, partecipa alle finali nazionali con l’Under 15, poi completa la trafila con Under 18 e Under 19, quindi esordisce anche in C Silver con la squadra B. Nel 2021 si trasferisce negli Stati Uniti, dove vive l’esperienza agonistica con la Morris Catholic High School grazie alla quale viene inserito nel miglior quintetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Blu Basket, arriva il centro Bosso. Restelli confermato a Treviglio