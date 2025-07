Ucraina il disimpegno di Trump non sarebbe negativo | vanno a schiantarsi?

"Quando gli Stati Uniti non forniscono assistenza all’Ucraina, questo aiuta Putin. Quando invece scelgono di farlo, non lo favoriscono, ma nemmeno lo fermano": l'ex ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, oggi insegnante ad Harvard e Sciences Po, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, commentando le ultime mosse degli Usa nel conflitto tra Mosca e Kiev. "Ci sono due gruppi nell’attuale amministrazione - ha spiegato ancora Kuleba riferendosi agli Stati Uniti -. Uno è anti-ucraino e cerca di mascherare i suoi sforzi per indebolire l’Ucraina con la scusa dell’America First. E l’altro, davvero filoamericano, comprende l’importanza dell’Ucraina per la posizione dell’America nel mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ucraina, "il disimpegno di Trump non sarebbe negativo": vanno a schiantarsi?

Trump sta abbandonando L'Ucraina? La «linea rossa» del disimpegno | Rubio: «Da Mosca cessate il fuoco entro pochi giorni» - Il presidente Usa rilancia la possibilità di sfilarsi dal negoziato se non ci saranno progressi verso una tregua, perché questa non è la «sua» guerra.

Dimmi La Verità - Daniele Ruvinetti: «La strategia di Trump sul disimpegno in Ucraina» - Ecco #DimmiLaVerità del 3 luglio. L'esperto di politica internazionale Daniele Ruvinetti ci spiega che, come aveva anticipato da noi, il disimpegno di Trump sull'Ucraina fa parte di un accordo complessivo con Putin che riguarda anche Iran e Israele.

Ucraina, Meloni: non c'è disimpegno Usa, pressione su Russia - Roma, 4 lug. (askanews) - "Gli Usa non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all'Ucraina, è stata rivista la decisione di fornire specifiche componenti anche per la contraerea.

L'#Ucraina fa i conti con il progressivo disimpegno dell'America di #DonaldTrump. Come un fulmine e ciel sereno, la Casa Bianca ha autorizzato l'interruzione di alcune forniture militari a Kiev, a partire dai sistemi di difesa anti-aerea Patriot, con la motivazio Vai su X

Nonostante il cambio di tono a Washington, il Cremlino punta sul disimpegno Usa e moltiplica i bombardamenti per piegare Kyiv a un negoziato-capestro. L’economista Sonin: Putin dovrà accettare compromessi “se la guerra dura altri due anni”. L’analista Jar Vai su Facebook

Disimpegno Usa in Ucraina: Trump tra pressioni e strategie; Trump attacca di nuovo Zelensky: Le sue posizioni sulla Crimea prolungano lo sterminio - Cnn: gli Usa vogliono un accordo di pace entro i primi 100 giorni dall'insediamento di Trump; Ucraina, Trump sente Putin (di nuovo). Ma all’orizzonte non c’è nessuna tregua.

L’ultimatum di Trump a Putin, l’esperto: “I dazi? Una barzelletta. Il vero strumento di pressione sono le armi” - it a John Lough (Nest) dopo l'ultimatum di Trump a Putin: "Per agevolare un futuro dialogo con Mosca, gli Stati Uniti passano ... Riporta fanpage.it

Cosa prevede (e chi pagherà per) il nuovo piano di Trump per inviare armi all’Ucraina - Spazientito da Putin, l’inquilino della Casa bianca ha dato 50 giorni di tempo al Cremlino per arrivare a una pace. Lo riporta tpi.it