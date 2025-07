Intelligenza Artificiale ciò che temevamo si è avverato | è diventata creativa

Una coppia di fisici in tema di Intelligenza artificiale ha spiegato i modelli di diffusione e la riproduzione di immagini originali.

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - L’ Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari.

Barreca “Con intelligenza artificiale turismo sempre più personalizzato” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il turismo vale quasi il 14% del Pil nazionale e genera quasi 232 miliardi di euro annuali, con una crescita costante, è un’industria che continua a contribuire al benessere del Paese a livello sociale, economico e occupazionale”.

Antonio Bana alla guida del Comitato Etico dell’Ente Nazionale Intelligenza Artificiale - L’Avvocato Antonio Bana  è stato scelto quale Presidente del Comitato Etico dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale  (ENIA), organo chiamato a orientare e interrogare le scelte strategiche e operative dell’Ente alla luce dei principi fondativi di dignità umana, giustizia sociale,  libertà  e responsabilità collettiva.

Intelligenza Artificiale: come sta cambiando il mondo | Esquire - Comprendere come funziona l’intelligenza artificiale assume via via una rilevanza sempre maggiore, non solo per chi opera nel campo della tecnologia, ma per chiunque viva immerso in un mondo che ... Come scrive esquire.com

I principali svantaggi dell’intelligenza artificiale - Esquire - Gli svantaggi dell’intelligenza artificiale non sono immediatamente visibili agli occhi di chi ne celebra ogni traguardo. Si legge su esquire.com