Minacciata con un cacciavite sequestrata e violentata dall' ex | l’inferno di una donna di 45 anni

Milano –  Sequestrata e violentata in casa sua, dall'ex. L'incubo si è materializzato la notte tra domenica e lunedì per una donna di 45 anni, che è riuscita a chiedere aiuto solo dopo ore di violenza, quando il suo aguzzino di 33 anni si era addormentato sotto l'effetto di stupefacenti. I carabinieri hanno arrestato l'uomo, già gravato da precedenti, e lo hanno portato a San Vittore con l'accusa di sequestro di persona, violenza e lesioni. La donna è invece stata soccorsa alla Mangiagalli. Stando a quanto emerso i due, entrambi italiani, avevano avuto una relazione sentimentale per 6 mesi, che la donna aveva deciso di interrompere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minacciata con un cacciavite, sequestrata e violentata dall'ex: l’inferno di una donna di 45 anni

In questa notizia si parla di: anni - donna - violentata - minacciata

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

A Parco San Felice si festeggiano i 10 anni di ‘Correre Donna’ - Domenica 4 maggio l’Asd Runners di Parco San Felice festeggia 10 anni di ‘Correre Donna’. La corsa si colora di rosa, con una camminata non competitiva, che dalle 9 animerà Parco San Felice, in una domenica tutta al femminile, in rosa e in fiore.

“Ho abortito a 24 anni, non sono né un’assassina né una donna coraggiosa”: la storia di Sara, oggi mamma di due bimbi - "Abbiate cura di questo racconto" così Sara Balotta ha condiviso su TikTok l'intimità di un episodio avvenuto a 24 anni, quando non si sentiva pronta per fare la mamma e decise di abortire.

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Verona con l'accusa di aver violentato tre donne e di aver provato ad abusare di una quarta vittima che però è riuscita a scappare. L'uomo, di cittadinanza italiana ma di origini marocchine, avrebbe aggredito tutte le do Vai su Facebook

Minacciata con un cacciavite, sequestrata e violentata dall'ex: l’inferno di una donna di 45 anni; Pistoia, suona alla porta di casa e violenta una settantenne. Fermato a Firenze; Settantenne stuprata, minacciata col coltello sulla porta di casa poi l’abuso e la fuga.

Minacciata con un cacciavite, sequestrata e violentata dall'ex: l’inferno di una donna di 45 anni - Milano, solo in tarda mattinata, quando il 33enne si è addormentato, probabilmente anche sotto l'effetto di stupefacenti, la vittima è riuscita a recuperare il suo telefono e a chiedere aiuto. Lo riporta msn.com

Minacciata, picchiata e violentata per ore: la notte d’incubo di una donna sequestrata dal suo ex - Soltanto ieri mattina, quando l’uomo si è addormentato, la vittima è riuscita chiamare i carabinieri che sono arrivati nell’appartamento di viale Umbria e ... milano.repubblica.it scrive