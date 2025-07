Duro colpo delle forze dell'ordine, stamani 15 luglio 2025, a un'organizzazione radicata in Italia, con un raggio di azione tra Toscana, Liguria e Lombardia, e con ramificazioni in Spagna. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura di Genova, ha portato all'emissione di 13 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati di appartenere a un'associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di droga L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Droga: smantellata rete che operava anche a Massa, Lucca e in Versilia. Oltre Liguria, Lombardia e Spagna. 13 arresti