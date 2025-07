Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilit√† un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilit√† un servizio della regione Lazio risolti due incidenti sulla Roma vicino tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana direzione raccordo anulare √® all'altezza di Ponte Galeria verso Fiumicino la circolazione nei due casi e ora Regolare sul Raccordo Anulare incidente in esterna ora in via di risoluzione al momento si transita su due corsie code tra Cassia e Casal del Marmo proseguiamo lungo la carreggiata esterna I rallentamenti qui sono per traffico dalla Ardeatina alla Tuscolana situazione traffico rallentato in interna dalla Casilina all'appia diamo uno sguardo ai cantieri terminati i lavori di Anas √® stata inaugurata questa mattina la nuova viabilit√† di accesso Tor Vergata ricordiamo gli interventi effettuati la realizzazione della viabilit√† di svincolo sull'autostrada A1 e due nuove rotatorie su via di Passolombardo infine il trasporto ferroviario per consentire i lavori per la futura per Pigneto nei fine settimana della 18 20 e 25 27 luglio ci sono modifiche al servizio sulla fl1 Orte Fiumicino aeroporto i treni limitano e originano a Roma Tiburtina Roma Ostiense sulla fl3 Roma Cesano Viterbo i treni limitano e originano a Roma Ostiense regolare il servizio del Leonardo Express da Gina Pandolfo e altra l'infomobilit√† √® tutto Grazie per l'attenzione o un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non √® un gioco l'alcol pu√≤ uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilit√† un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Viabilit√† Roma Regione Lazio del del 15-07-2025 ore 13:25

