Prato all’Art Hotel Museo un aperitivo ispirato a Bruce Chatwin

Prato, 15 luglio 2025 - Dopo i consensi ricevuti per l’apertura de ‘ La più piccola biblioteca di Prato ’ e dei due appuntamenti di maggio, il ciclo “ Tè Letterari – Viaggi di Carta ” torna per un evento extra dal sapore nomade e visionario: giovedì 17 luglio alle ore 18, l’area piscina dell’Art Hotel Museo di Prato (viale della Repubblica) ospita un aperitivo letterario ispirato a Bruce Chatwin e a una delle sue opere più celebri ‘Le vie dei canti’. Si tratta di un’occasione unica per esplorare le rotte interiori e geografiche tracciate da Chatwin nel cuore dell’Australia aborigena, tra canti ancestrali e mappe dell’anima, con un format che intreccia letture ad alta voce, arte contemporanea e sapori ispirati al viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, all’Art Hotel Museo un aperitivo ispirato a Bruce Chatwin

