Volley definiti i gironi della Champions League | tre italiani ai nastri di partenza Perugia difende il trofeo

In Lussemburgo sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2025-2026 di volley maschile: sono stati composti cinque gruppi da quattro squadre ciascuno, le prime classificate accederanno direttamente ai quarti di finale mentre le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff. L’Italia sarĂ presente con tre squadre: Perugia, Trento, Civitanova, qualificate attraverso la Superlega (i cucinieri e i dolomitici hanno disputato la finale scudetto, gli umbri hanno avuto la meglio nella finale per il terzo posto). Perugia sarĂ chiamata a difendere il titolo, iniziando il cammino in maniera morbida: i tedeschi del Berlin Recycling, i cechi del Lvi Praga e la compagine promossa dai preliminari non dovrebbero essere ostacoli di rilievo per i Block Devils. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, definiti i gironi della Champions League: tre italiani ai nastri di partenza, Perugia difende il trofeo

