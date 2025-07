La propaganda di Israele entra nei giornali italiani | il caso Avvenire

Il governo israeliano sta utilizzando inserzioni pubblicitarie programmatiche per veicolare la propria narrazione all’interno dei siti di informazione italiani. Al centro della campagna c’è un articolo di Avvenire, sponsorizzato senza il consenso della testata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tra poco #Radioanchio Giorgio Zanchini #17giugno Radio1 Rai H7.30 Guerra tra #Israele e #Iran. Bombardamenti reciproci, minacce, propaganda, che evoluzione aspettarsi? Tiziana Ciavardini, Eleonora Ardemagni ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Intern Vai su Facebook

La propaganda di Israele entra nei giornali italiani: il caso Avvenire; Yaron e Sarah credevano nel dialogo e volevano sposarsi a Gerusalemme; Oms, semaforo verde allo storico Accordo sulle pandemie. Ma l'Italia si sfila.

Il caso. Traffici chimici tra Italia e Israele: il sospetto è che siano per le bombe - Le inchieste di Altreconomia sull’export di grandi quantità?di materiali usati anche per realizzare ordigni, come il nitrato?di ammonio, e su una presunta triangolazione per aggirare la legge 185 ... Riporta msn.com

«Il Papa ha ragione. Ma sull’atomica non c'era scelta» - Parla l’ambasciatore Sideman in Vaticano: «Sostengo l’invito al dialogo di Leone XIV ma i negoziati non hanno fermato i progetti dell’Iran che vuole distruggere il nostro Stato» ... Secondo avvenire.it