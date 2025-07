Si riapre il caso di Alex Bonucchi la madre del giovane morto in Algeria | Qualcuno dovrà pagare

Il tribunale algerino aveva assolto i tre titolari dell'albergo sia in primo che in secondo grado. Ora dovrà svolgersi un nuovo processo sulla morte, avvenuta nel 2021 in Algeria, di Alex Bonucchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tajani chiede di far luce su Alex Bonucchi, morto in Algeria: convocato il console - Il 4 gennaio 2021, Alex Bonucchi, giovane tecnico italiano di 25 anni originario di Nonantola (Modena), ha perso la vita in circostanze tragiche mentre si trovava in Algeria per lavoro.

