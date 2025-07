Taglieri M5s deposita una mozione per le aree interne | No alla rassegnazione sì allo sviluppo

«I cittadini delle aree interne non meritano la rassegnazione al declino, ma politiche di rilancio e sviluppo». È la posizione espressa da Francesco Taglieri, consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ha depositato una mozione per impegnare la Regione a intervenire sulla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

taglieri - mozione - aree - interne

Deposita mozione per tutela delle aree interne, Taglieri: “No alla rassegnazione e al declino”; Assunzioni in Polizia Penitenziaria, Frangione (Lega): passo importante anche per l’Abruzzo.

