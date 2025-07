Cinque paesi europei tra cui l’Italia testeranno un sistema di verifica dell’età online

Cinque paesi europei testeranno un’app che permette di verificare l’etĂ degli utenti online, impedendo così ai minori di accedere a contenuti pericolosi, ha annunciato il 14 luglio la Commissione europea. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Cinque paesi europei, tra cui l’Italia, testeranno un sistema di verifica dell’etĂ online

In questa notizia si parla di: cinque - paesi - europei - testeranno

Cinque Paesi, una visione. Il vertice dell’E5 rilancia la difesa europea e il dialogo transatlantico - Giunge al termine la due giorni di confronti del gruppo E5, composto dai ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito, e riunitosi a Roma per il suo quarto appuntamento.

La classifica dei paesi europei. Finlandia al top da cinque anni. Seguono Danimarca e Svezia - La Spagna è vista come uno dei paesi che sta investendo maggiormente nella sostenibilità in chiave Agenda 2030.

Cinque Paesi, una visione. Il vertice dell’E5 rilancia la difesa europea e il dialogo transatlantico - Giunge al termine la due giorni di confronti del gruppo E5, composto dai ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito, e riunitosi a Roma per il suo quarto appuntamento.

Cinque paesi europei, tra cui l’Italia, testeranno un sistema di verifica dell’età online; Dalla Ue un’app per verificare l’età degli utenti online: test in 5 Paesi, Italia compresa; Ue: in 5 Paesi (anche Italia) app per verifica età utenti online.

Ue: in 5 Paesi (anche Italia) app per verifica età utenti online - Danimarca, Francia, Grecia, Italia e Spagna adatteranno quindi l'app, sulla base di un prototipo sviluppato per l'UE, con l'obiettivo di lanciare versioni nazionali personalizzate entro pochi mesi, ha ... Come scrive libero.it

Verificare l’età online con un’app, progetto pilota dell’UE - L'Unione europea fa un passo avanti per tutelare i più giovani, lanciando un'app che servirà a verificare la reale età degli utenti che frequentano i social. Riporta informazione.it