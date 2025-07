Pompei il mosaico recuperato dai carabinieri in Germania torna a casa

Recentemente, un mosaico di epoca romana è stato rimpatriato dalla Germania grazie a una spedizione diplomatica organizzata dal Consolato Generale d?Italia a Stoccarda. Questo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pompei, il mosaico recuperato dai carabinieri in Germania torna a casa

In questa notizia si parla di: mosaico - germania - pompei - recuperato

Pompei, torna negli Scavi dopo 80 anni il mosaico portato in Germania da un ufficiale della Wehrmacht - Sarà restituito domani, al Parco archeologico di Pompei dai carabinieri del Comando Tutela del Patrimonio Culturale, un mosaico di epoca romana, raffigurante una coppia di amanti, che un capitano della Wehrmacht donò a un cittadino tedesco.

Pompei, ecco il mosaico romano recuperato dai carabinieri in Germania; Pompei, il mosaico recuperato dai carabinieri in Germania torna a casa; Pompei, ecco il mosaico romano recuperato dai carabinieri in Germania.

Pompei, il mosaico recuperato dai carabinieri in Germania torna a casa - Recentemente, un mosaico di epoca romana è stato rimpatriato dalla Germania grazie a una spedizione diplomatica organizzata dal Consolato Generale d’Italia a Stoccarda. Scrive msn.com

Pompei, ecco il mosaico romano recuperato dai carabinieri in Germania - Un mosaico di epoca romana raffigurante una coppia di amanti, rimpatriato dalla Germania a mezzo di spedizione diplomatica predisposta dal Consolato Generale d’Italia a Stoccarda (Germania). Riporta msn.com