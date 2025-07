Aggressione al vicesindaco di Rotondi | i due presunti responsabili sono fratelli

Sabato sera, Bartolomeo Esposito, vicesindaco di Rotondi ed ex ispettore di polizia in pensione, è stato aggredito con calci e pugni all’interno di un bar. La prognosi per la vittima è di quindici giorni. Attività investigative e identificazione dei sospetti Le indagini sono state. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: vicesindaco - rotondi - sono - aggressione

Rotondi, aggressione al vicesindaco Esposito: resta ricoverato ad Avellino - ROTONDI (AV) – È stato aggredito nella serata di ieri, all’interno di un bar nel centro cittadino, il vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito.

Aggredito il vicesindaco di Rotondi, identificati i presunti responsabili - ROTONDI – È stato aggredito da due uomini nella serata di ieri, all’interno di un bar nel centro cittadino, il vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito.

Aggredito il vicesindaco di Rotondi, identificati i responsabili: Esposito resta ricoverato al Moscati - Il vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito, è stato aggredito nella serata di ieri da due uomini all’interno di un bar del centro cittadino.

#Avellino #Rotondi- Aggredito il vicesindaco Bartolomeo Esposito in un bar: identificati i responsabili, è ricoverato in ospedale. Servizio di... Vai su Facebook

Aggredito il vicesindaco di Rotondi, D’Agostino (FI): “Serve un fronte comune contro la violenza”; Aggressione vicesindaco Rotondi, Cirielli: gesto inaccettabile, ho informato Piantedosi; Aggressione al vicesindaco di Rotondi: individuati gli aggressori.Esposito resta ricoverato al Moscati.

Rotondi, presi gli aggressori del vicesindaco Esposito: Piantedosi informato del caso - È stato dimesso il vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito, ex ispettore di polizia in pensione, aggredito brutalmente con calci e pugni da due uomini sabato sera in un bar del ... Da ilmattino.it

Aggressione al vicesindaco di Rotondi Identificati gli aggressori: sono due fratelli La solidarietà del presidente della Provincia Rizieri Buonopane - Aggressione al vicesindaco di Rotondi: identificati gli aggressori: sono due fratelli. irpiniareport.it scrive