Occhiali Oakley Meta in Italia | colori funzioni e prezzi ufficiali

Gli occhiali smart Oakley Meta stanno per sbarcare ufficialmente in Italia. Il lancio è previsto per l’estate e si conoscono già configurazioni, colori, caratteristiche tecniche e prezzi. Si tratta di un modello tecnologico avanzato che coniuga il design sportivo Oakley con funzionalità smart di ultima generazione. Occhiali Oakley Meta: Configurazioni e prezzi ufficiali. Gli Oakley Meta saranno disponibili in sei combinazioni di montature e lenti, tutte compatibili con lenti graduate. Il prezzo di partenza è fissato a 439 euro per le versioni standard. Inoltre, è prevista una Limited Edition celebrativa per il 50° anniversario Oakley, caratterizzata da dettagli dorati e lenti polarizzate PRISM 24K, in vendita al prezzo di 549 euro. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com

Per celebrare 50 anni di stile sportivo e tecnologia wearable, sono pronti al lancio gli Oakley Meta HSTN, occhiali smart con AI, lenti PRIZM e video 3K.

È già preordinabile anche un'edizione limitata per i 50 anni di design di Oakley. Ci saranno sei configurazioni di lenti e montature

Oakley Meta HSTN Limited Edition disponibili in Italia - Gli utenti italiani possono ordinare gli Oakley Meta HSTN Limited Edition con montatura di colore grigio, dettagli dorati e lenti polarizzate PRIZM 24K. Da punto-informatico.it

