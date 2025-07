Circolo Tennis Bari promosso in Serie A2 | consegnata una targa di riconoscimento in Comune

Momento di festa e orgoglio questa mattina a Palazzo di Città , dove l’amministrazione comunale ha consegnato una targa di riconoscimento alla squadra maschile del Circolo Tennis Bari, recentemente promossa in Serie A2, per lo straordinario traguardo raggiunto. Ad accogliere i giovani tennisti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: circolo - tennis - bari - serie

Serie C maschile: doppia sconfitta per il Circolo Tennis Reggio Emilia - Duplice sconfitta per la formazione di Serie C maschile di padel in casa Circolo Tennis Reggio Emilia.

Il Circolo Tennis Chieti sfida il CT Maggioni nel secondo match casalingo di Serie B2 - Domenica 18 maggio il Circolo Tennis Chieti scenderà in campo per il secondo incontro casalingo del campionato di Serie B2 maschile.

Torneo Nazionale Veterani e Ladies al Circolo Tennis Cervia: 82 Giocatori in Gara - Da giovedì si gioca un nuovo torneo sui campi del Circolo Tennis Cervia. Si tratta del torneo nazionale Veterani Over 45-55-65 e Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) che fa da prestigioso prologo al torneo Itf Senior.

FORZA RAGAZZE!!! Nella Serie C femminile le nostre ragazze si impongono per 3 incontri a 1 nell'andata casalinga del primo turno del tabellone nazionale contro la giovane squadra del TENNIS NJLAYA SSD di Bari. Non era iniziata benissimo la giornata di Vai su Facebook

IL COMUNE COMUNICA - consegnata questa mattina una targa dell’amministrazione comunale alla squadra maschile del Circolo Tennis Bari promossa in serie A2; Il Circolo Tennis Bari conquista la Serie A2: premiati in Comune; Cagliari, sfuma ancora il sogno A2: il Circolo Tennis Bari festeggia al doppio di spareggio..

Piccoli Sinner crescono: storica promozione in A2 pper il Circolo Tennis Lucca - È ufficiale: il Circolo Tennis Lucca conquista la promozione in Serie A2 maschile, riportando i colori biancorossi ai vertici del tennis nazionale. Come scrive lagazzettadilucca.it

Tennis, torna la serie B1 in città. E si prepara l'assalto alla serie A - E si prepara l'assalto alla serie A Pontedera, domenica 11 giugno la squadra di casa si misurerà contro il circolo Tennis di Bari. Riporta lanazione.it