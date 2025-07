Ferie collettive per chiusura azienda | come funzionano e regole per i dipendenti

Le prassi adottate dalle aziende sulla concessione dei periodi di riposo dei dipendenti hanno creato nel tempo due diversi tipi di assenze entrambe comunque ricomprese sotto il medesimo ombrello delle ferie retribuite. Ci riferiamo in particolare alle ferie individuali e a quelle, al contrario, collettive. Tra le due tipologie di assenza le differenze sono minime, tanto che non è corretto distinguerle, dal momento che sia la normativa che i contratti collettivi si riferiscono indistintamente alle ferie in generale. Se vogliamo comunque differenziare le ferie individuali da quelle collettive è necessario far riferimento alle modalitĂ di fruizione delle stesse e al soggetto che per primo assume l’iniziativa di sfruttarle, se il dipendente o il datore di lavoro in maniera coattiva. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Ferie collettive per chiusura azienda: come funzionano e regole per i dipendenti

In questa notizia si parla di: ferie - collettive - dipendenti - chiusura

In data 18 giugno 2025 l’Aran e le parti sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024. Il contrato si rivolge a oltre 581.000 dipendenti del comparto, compre Vai su X

Differimento contributivo per ferie collettive: richiesta entro il 31 maggio 2025; Ultimi giorni per chiedere il differimento contributivo per ferie collettive; Beko, nel sito senese a novembre nove giorni di cassa integrazione e quattro di chiusura.

Ex Ilva, chiusura collettiva confermata: dieci giorni di ferie ai ... - È confermato: dal 26 aprile al 5 maggio in Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria scatterà una chiusura collettiva. Secondo quotidianodipuglia.it