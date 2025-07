Dopo la sua ultima conquista è svenuta Era un vestitino a fiori pagato 400mila dollari più altri 100mila in commissioni

Q uando si è resa conto di essere riuscita ad assicurarsi all’asta un abito di Lady Diana a cui teneva in maniera particolare, Renae Plant è quasi svenuta per la gioia. L’emozione nel vedersi finalmente aggiudicare, dopo un’agguerrita lotta al rialzo, un iconico vestitino a fiori costatole 400mila dollari (circa 342mila euro), più altri 100mila in commissioni, è stata troppo forte per la donna, che all’improvviso è crollata a terra. Per fortuna non si è trattato di un malore grave e Renae si è rialzata subito, ridendo e scherzando, ancora incredula per ciò che era appena successo. Ma non è certo la prima volta per la Plant, che per Lady Diana spende spende e spende sempre di più. 🔗 Leggi su Iodonna.it

