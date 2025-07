Omicidio Villa Pamphili interrogatorio | Kaufmann ha scelto di non rispondere

Francis Kaufmann ha scelto il silenzio. Il 46enne cittadino americano, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di appena 11 mesi, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida davanti al gip di Roma. L’atto si è svolto oggi, 15 luglio, nel carcere di Rebibbia, dove Kaufmann è detenuto dopo l’estradizione dalla Grecia. La sua decisione di non collaborare con gli inquirenti segna un passaggio importante nel procedimento a suo carico. Il giudice, alla presenza del difensore d’ufficio, ha preso atto della scelta dell’indagato, che si è limitato ad ascoltare le accuse mosse dalla Procura capitolina senza fornire alcuna versione dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio Villa Pamphili, interrogatorio: Kaufmann ha scelto di non rispondere

Francis Kaufmann ha lasciato scadere i termini per presentare ricorso contro la decisione della corte d'Appello di Larissa di estradarlo in Italia ed entro pochi giorni sarà a Roma per rispondere di fronte alla procura di Roma dell'accusa di aver ucciso la sua pre

